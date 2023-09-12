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الثلاثاء، 12-09-2023 02:36 م

استعادة لوحة لفان جوخ سُرقت خلال جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - قال متحف خرونينجر في هولندا اليوم الثلاثاء إن الشرطة تمكنت من استعادة لوحة من أعمال الرسام الهولندي فينسنت فان جوخ سُرقت من متحف صغير في البلاد عام 2020 خلال جائحة كورونا.

وقال المتحف في بيان "لدينا أخبار سارة ورائعة. لوحة ‭‭'‬‬حديقة الربيع‭‭'‬‬ عادت إلى متحف خرونينجر بعد ثلاثة أعوام ونصف من سرقتها".

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سُرقت اللوحة التي تعود لعام 1884 من متحف سينجر لارن شرقي أمستردام بعد إقراضها للمتحف للمشاركة في معرض.


وحدثت السرقة خلال عمليات الإغلاق التي استمرت لأسابيع في أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.


وعرضت الشرطة الهولندية آنذاك تسجيلات لكاميرات المراقبة تبين لحظة اقتحام اللصوص متحف سينجر لارن في 30 مارس 2020 وتحطيمهم أبوابا زجاجية لسرقة اللوحة.

 

 

البيان 

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