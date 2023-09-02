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السبت، 02-09-2023 08:49 ص

مقتل امرأة حامل وجنينها برصاص الشرطة الأمريكية لهذا السبب- فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوهايو، النار على امرأة حامل بعد أن حاولت الهرب من عناصر الشرطة أثناء محاولتهم توقيفها بتهمة السرقة، مما أدى إلى مقتلها وجنينها.

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وقال جون بلفورد، رئيس شرطة مدينة بليندون، إن أحد موظفي السوبر ماركت أخبر الضباط الذين كانوا في المتجر أن العديد من الأشخاص يفرون من المتجر ببضائع مسروقة، ومن بينهم تاكيا يونغ (21 عام) .


وأفاد بلفورد بأن أحد الضباط توجه إلى سيارة يونغ وطلب منها التوقف، إلا أنها قامت بتشغيل السيارة وقادتها باتجاه ضابط آخر كان متوقفا أمام السيارة، فقام بدوره بإطلاق رصاصة واحدة عبر الزجاج الأمامي. وتم إعلان وفاتها بعد وقت قصير.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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