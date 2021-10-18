الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

562 شكوى على خدمات الاتصالات والبريدية خلال آب الماضي

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

الإثنين، 18-10-2021 11:41 ص

اصطياد نمر نادر ونقله إلى محمية برية في إندونيسيا

d182d0b8d0b3d180-1


الوكيل الإخباري - تمكن ناشطون معنيون بالحفاظ على البيئة في جزيرة سومطرة في إندونيسيا من اصطياد نمر من نوع الببر السومطري النادر تردد أنه قتل شخصين، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية في إندونيسيا يوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء أنتارا الرسمية بأن الشرطة وموظفين من وكالة الحفاظ على الطبيعة في جامبي أوقعوا بالنمر في فخ في قرية إير باتو في منطقة ميرانجين في جامبي يوم السبت ونقلوا النمر إلى محمية الحيوانات البرية التابعة للوكالة.

اضافة اعلان

 

وقال قائد شرطة ميرانجين، إيروان آندي بورناماوان، إن السكان المحليين تملكهم القلق بشأن النمر بعد أن هاجم اثنين من القرويين.

 

وكان الببر قد هاجم على ما يبدو وقتل شابا عمره 20 عاما في قرية إير باتو يوم الأربعاء عندما خرج الشاب بحثا عن إشارة للهاتف الخلوي أعلى تل.

وفي 25 سبتمبر، لقي رجل في قرية أخرى حتفه في هجوم لنمر في المساء بينما كان ينقب عن الذهب على ضفة نهر.


ولم يتبق في البرية سوى بضع مئات من نمور ببر سومطرة، لكن التعدي البشري على موائلها الطبيعية في الغابات يدفعها للتجول في المستوطنات البشرية بحثا عن الطعام.


يشار إلى أن الببر السومطري هو آخر سلالات الببر المتبقية في إندونيسيا، بعد انقراض ببر جاوة وببر بالي.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
616c58944c59b751597de406

صيني يصنع الدواء في منزله لانقاذ ابنه من الموت

أين_يقع_البحر_الأحمر

مصر: الكشف عن حقيقة الكائن الغريب المثير للجدل في مياه البحر الأحمر

1634468038669834500

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم لوحة مطموسة لبيكاسو

11252

الأميرة اليابانية ماكو تشارك في آخر الطقوس الإمبراطورية قبل زواجها

1188364

تعليق عمل 60% من أسطول مترو واشنطن بعد خروج قطار عن مساره

905

شاهد ...تسونامي حمم بركان لا بالما يقترب مجدداً من البحر

أخبار متعلقة
187941d7-76c2-4394-ae5b-89ab1ffd3d1c_16x9_1200x676

متحف من النفايات البلاستيكية يسلط الضوء على أزمة المحيطات في إندونيسيا