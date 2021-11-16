الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 10:31 ص

اكتشاف معدن لم يسبق له مثيل في الماس المستخرج من أعماق الأرض

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الوكيل الإخباري - اكتشف العلماء أول مثال لمعدن لم يسبق رؤيته من قبل داخل ماسة مأخوذة من أعماق الأرض.

ويُعرف هذا المعدن باسم «ديفماويت» على اسم عالم الجيوفيزياء البارز كوانغ ديف ماو، وهو أول مثال على بيروفسكايت سيليكات الكالسيوم عالي الضغط (CaSiO3) الموجود على الأرض.

ويوجد شكل آخر من CaSiO3، المعروف باسم «الولاستونيت»، بشكل شائع في جميع أنحاء العالم، لكن «الديفماويت» له بنية بلورية لا تتشكل إلا تحت ضغط عال ودرجات حرارة عالية في وشاح الأرض، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ومع تحليل ماسة من بوتسوانا، تشكلت في الوشاح على بعد نحو 410 أميال (660 كيلومتراً) تحت سطح الأرض، كشف عن عينة من «الديفماويت» سليمة محاصرة بالداخل. ونتيجة لذلك، أكدت الرابطة الدولية للمعادن الآن أن «الديفماويت» معدن جديد. وقال المؤلف الرئيسي أوليفر تشونر، عالم المعادن بجامعة نيفادا في لاس فيغاس، لموقع «لايف ساينس»: «كان اكتشاف الديفماويت مفاجأة». 

المصدر - البيان 

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