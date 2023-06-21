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الأربعاء، 21-06-2023 11:57 ص

الأنهار الجليدية بجبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة

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الوكيل الإخباري - خلصت دراسة علمية إلى أن الأنهار الجليدية في جبال الهملايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص. فبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية بنسبة 65 % أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق هذه الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة (ICIMOD). وقال المعد الرئيسي للدراسة فيليبوس ويستر: «ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد.

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لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة» التي يحصل فيها ذلك.

وأشار إلى أن الذوبان «يحصل بشكل أسرع بكثير مما كنا نظن». ولفت التقرير إلى أن الأنهار الجليدية في سلسلة جبال هندو كوش والهملايا تشكل مصدراً مهماً للمياه لنحو 240 مليون شخص في المناطق الجبلية، بالإضافة إلى 1.65 مليار شخص آخرين في المناطق المحيطة.


واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80 % من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الحالي، وفق تقديرات مركز ICIMOD، وهي منظمة حكومية دولية مقرها في نيبال وتضم أيضاً أفغانستان وبنغلادش وبوتان والصين والهند وبورما وباكستان.


البيان 

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