الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني في أمريكا

الوكيل الإخباري - أنقذ روبوت حياة رجل يبلغ من العمر 61 عاما عن طريق إزالة ورم سرطاني بحجم 2.3 بوصة من حلقه في أول عملية من نوعها في المملكة المتحدة.



واستخدم الجراحون في مستشفى "جلوسيسترشاير" الملكي جيلا جديدا من الروبوتات يُدعى فيرسيوس لإجراء عملية استئصال مريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت.

اضافة اعلان



كان الإجراء الذي أجراه الروبوت شكلاً من أشكال جراحة الوصول إلى الحد الأدنى، والتي تسبب شقوقا أصغر وتقلل من التندب وآلام ما بعد الجراحة.

وقالت شركة "CMR Surgical"، التي تنتج الجراح الآلي: يمنح الروبوت الجراحين مستوى عالٍ من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة".



وأضافت: "بمستويات عالية من الدقة والتحكم، يستطيع الجراحون أداء المزيد من إجراءاتهم المعقدة بالتنظير البطني".



وأوضحت آنا رادوك، المدير العام للشركة، في بيان: "نحن نعلم أن جراحة الوصول إلى الحد الأدنى تحسن النتائج بالنسبة للمرضى ويمكن أن تؤدي إلى تعافي أسرع، وأن الروبوتات الجراحية تساعد في تمكين نهج الوصول إلى ذلك الحد.





سكاي نيوز