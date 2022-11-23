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الأربعاء، 23-11-2022 11:18 ص

أغرب من الخيال.. ولادة توأم من أجنة جمدت 30 عاما في امريكا - صور

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الوكيل الإخباري - في رقم قياسي عالمي، وُلد توأم في 31 تشرين الأول في ولاية أوريغون، من أجنة مجمدة منذ 30 عاما.

فوفقا للمركز الوطني للتبرع بالأجنة، سجل التوأم ليديا وتيموثي رقما قياسيا كأطول أجنة مجمدة أدت إلى ولادة. وسبق أن سجل المركز ذاته الرقم القياسي السابق في عام 2020، عندما وُلدت الطفلة مولي جيبسون من جنين مجمد يبلغ من العمر 27 عاما، واتخذت بذلك اللقب من شقيقتها إيم، التي ولدت من جنين تم تجميده لمدة 24 عاما.

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وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه تم تجميد الأجنة لزوجين مجهولين في 22 نيسان 1992، كانا يخضعان لعملية التلقيح الاصطناعي ويستخدمان متبرعة بالبويضات تبلغ من العمر 34 عاما. وكان الزوج في أوائل الخمسينيات من عمره. وكان الزوجان يأملان في أن تتمكن عائلة أخرى من استخدام الأجنة، وهي عملية تسمى التبرع بالأجنة.

 

وقد تم الاحتفاظ بالأجنة المجمدة، التي أدت إلى ولادة التوأم ليديا وتيموثي، مخزنة في النيتروجين السائل عند -128 درجة مئوية (-200 فهرنهايت)، في مختبر West Coast fertility، في الولايات المتحدة حتى عام 2007، ثم تبرع الزوجان المجهولان بالأجنة المجمدة إلى المركز الوطني للتبرع بالأجنة (NEDC) في نوكسفيل، في تينيسي.

 

 

 

روسيا اليوم 

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