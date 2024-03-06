الجدّ الشاب.. سبعيني صيني يكشف سر شبابه الدائم - صور

الوكيل الإخباري - واظب الصيني زو هيبينج طيلة 45 عاماً على نظام التمارين الرياضية اليومي ما جعل يظهر كالشاب العشريني على الرغم من ان عمره 70 عاماً.



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قال زو هيبينج لصحيفة "South China Morning Post"، إنه يتأكد يوميا من الحصول على الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية، حيث يحمل معه إبريقا يسع 5.2 غالونا عندما يذهب للركض.



و أوضح زو هيبينج: "الحياة تكمن في الجري، والشيء الأكثر أهمية هو ممارسة الرياضة، والحفاظ على لياقتك البدنية، وتطوير نمط حياة جيد".



بدأ حب هيبينج للركض في عام 1979، عندما قرأ عن فوائد الرياضة في إحدى المجلات. والآن يتضمن نظامه تمارين السحب بالأثقال، وتسلق العمود، والوقوف على اليدين، وقفز الضفدع لمسافة تزيد عن 2500 خطوة من قاعدة جبل جيلي إلى القمة في ساعة واحدة. ويزحف عائدا إلى الأسفل مثل التمساح خلال 50 دقيقة.



وأوضح هيبينج، الذي ينحدر من مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين، أن: "الزحف لا يؤذي الركبتين، ولكنه يدرب تنسيق الأطراف". كما يعزو نجاحه إلى تجنب السجائر لمدة 4 عقود، والذهاب إلى الفراش مبكرا.





لبنان 24

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