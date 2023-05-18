الجراحون الروس يُخرجون كرات مغناطيسية من أمعاء طفل - صورة

الوكيل الإخباري - نجح الأطباء من جزيرة سخالين بأقصى شرق روسيا في إزالة كرات مغناطيسية من أمعاء طفل مريض يبلغ من العمر عاما واحدا.



أجرى الجراحون في مستشفى سخالين للأطفال عملية ناجحة لاستخراج ثلاث كرات مغناطيسية من الجهاز الهضمي لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا فقط.

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وقالت إن الطفل نقل إلى المستشفى في حالة ضعف. وكان على الأطباء معرفة سبب المرض في أسرع وقت ممكن لاستبعاد العمليات المرضية المختلفة. وتم إخضاع الطفل على الفور لمجموعة من الفحوص التشخيصية.

وخلال فحص الأشعة اكتشف الأطباء جسما غريبا في الأمعاء ، وانطلاقا من موضع الجسم الغريب، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية طارئة.



وحسب الخدمة الصحفية، فعلى الرغم من انثقاب أنسجة الأمعاء في بعض الأماكن، تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية مع الحفاظ على القناة المعوية.



وقد تم خياطة جميع الثقوب التي تشكلت، كما تمت إزالة 3 كرات مغناطيسية ملتصق بعضها ببعض من الجسم.





روسيا اليوم

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