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الثلاثاء، 07-09-2021 09:50 ص

الجزائر.. بعوض النمر السام يغزو العديد من المحافظات

بلاربربلا


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية بأن بعوض النمر انتشر في العديد من الولايات، ما جعل المصابين بلسعاته الخطرة يزاحمون المصابين بكورونا في المستشفيات.

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وشهدت مناطق مختلفة من الجزائر انتشارا كبيرا لهذا البعوض الذي يتكاثر في المناطق التي تتواجد بها المياه الراكدة والحدائق والمسابح.


واشتكت عائلات عديدة من انتشار البعوض المذكور في بلدات القبة، وجسر قسنطينة، ودرارية، والشراقة.


ومن الأعراض التي تسببها هذه الحشرات الطائرة السامة، انتفاخ مكان اللسعة، والحكة شديدة جدا، والتقيح، فضلا عن الحمى والتعرق أحيانا، ولا تزول الأعراض إلا بتناول مضادات الحساسية، وإذا تفاقمت الأعراض يتم وصف المضادات الحيوية.


من جهته، شدد المختص في الصحة العامة، فتحي بن أشنهو، على ضرورة أخذ موضوع انتشار مختلف أنواع البعوض والحشرات السامة على محمل الجد، لأن الاحتباس الحراري في العالم، وما خلفه من تغيرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة سيتسبب في ظهور مشكلات عديدة، منها قدوم حشرات استوائية خطرة من وسط وأدغال إفريقيا الى منطقة شمال إفريقيا.

 

المصدر - البيان 

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