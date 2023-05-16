الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

اتفاق أردني صيني لإنشاء مراكز مطاعيم وصيانة مركبات كهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً عسكرياً عُمانياً

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

اصابتان بتصادم 6 مركبات على طريق الحزام

الثلاثاء، 16-05-2023 10:28 ص

الحكم على ممرض 'قاتل' بالسجن مدى الحياة في ألمانيا

image


الوكيل الإخباري - قضت المحكمة الإقليمية الأولى في مدينة ميونخ الألمانية يوم الاثنين بسجن ممرض مدى الحياة لإدانته بقتل مريضين وإدانته في 6 وقائع شروع في قتل ثلاثة مرضى آخرين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تثبتت من الجسامة الخاصة للجريمة ما يعني أن الإفراج المبكر عن المتهم بعد قضاء 15 عاما في السجن بات في حكم المستبعد.

اضافة اعلان


ورغم أن المحكمة رفضت طلبا للإدعاء بوضع المتهم بعد تنفيذ العقوبة قيد الاحتجاز الوقائي، فإنها فرضت حظرا مهنيا بحقه مدى الحياة يمنعه من العمل كممرض في المستشفيات أو دور رعاية المسنين.


كان المتهم الشاب اعترف أمام المحكمة بحقن مرضى في وحدة الإفاقة في مستشفى "رشتس دير إيزار" في ميونخ بأدوية مهدئة لأنه لم يكن يريد إزعاجا ، الأمر الذي أدى إلى وفاة مريضين فيما نجا المرضى الثلاثة الآخرون من ست محاولات قتل بهذه الطريقة.


كان المتهم قال في اعترافه في جلسات سابقة إنه لم يكن في نيته التسبب في وفاة أي أحد.وفي دفاعه، قال إنه كان ينام في العمل. لذلك قام بتخدير المرضى بجرعات مفرطة من الأدوية حتى لا يتسببوا في إزعاجه.


وبحسب لائحة الاتهام، قام الرجل بحقن المرضى بالمهدئات أو الأدرينالين أو مميعات الدم في وحدة الإفاقة وهي من أقسام الرعاية المركزة ويخضع فيها مرضى الحالات الخطرة للمراقبة الدائمة.


وتوفي مريضان يبلغان من العمر 80 و 89 عاما في عام 2020 في المستشفى الذي كان يعمل فيه. كما وجه له الادعاء ست تهم بالشروع في القتل.


وكان الادعاء يطالب بالسجن المؤبد والاحتجاز الوقائي اللاحق للمتهم، بالإضافة إلى إثبات جسامة الجرم بشكل خاص.


ويمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد في ألمانيا أن يطلب في كثير من الأحيان الإفراج المشروط بعد قضاء 15 عاما، لكن العقوبة الإضافية من قبل المحكمة ستجعل ذلك مستحيلا.


ويطالب الدفاع بوضع المتهم في عيادة إعادة التأهيل.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12020-768x419

شاهد: لحظة اشتعال سيارة متوقفة أمام منزل في جدة

Doc-P-1067248-638197734325647284

أكبر كلب معمّر على وجه الأرض يحتفل بعيد ميلاده - فيديو

CARGOLUX-BOEING-747-400F-LX-OCV

بالفيديو: طائرة شحن أمريكية تنجو من كارثة بعد رصد خلل مبكر

646224f342360447b15af52b

بريطانية عمرها 99 سنة... تحولت الى هدف لرامي سكاكين في السيرك

Doc-P-1067367-638198180453739844

فيديو لمحاولة نيجيرية تحطيم الرقم القياسي في الطهي المتواصل

media-GRGQG-GFSRMWMW-PXFMP-PQQLL-GFSRQXMMMP-LLPXR-GFSRQXQWFWLL-X-FRQSGPRLGL

بأكثر من مليوني دولار.. بيع ساعة نادرة في مزاد بجنيف