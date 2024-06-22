الحلزونات الغامضة تهدد الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- طلب مسؤولو الحياة البرية في ولاية جورجيا الأمريكية، من الجمهور المساعدة في القضاء على مستعمرة من "القواقع الغامضة" الغازية، والتي تؤوي طفيليات خطيرة وتضر بالممتلكات.

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ويُعرف هذا المخلوق باسم "القواقع الغامضة الصينية" و"القواقع الغامضة اليابانية"، أو بجنسه اللاتيني Cipangopaludina، وقد تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سوق للمأكولات البحرية في منطقة سان فرانسيسكو عام 1892، وفقًا لخبراء الأنواع الغازية. ويهدد اليوم الولايات المتحدة، بحسب "دايلي ميل".



أضرار ضخمة

لقد جعلت العديد من الولايات إطلاق القواقع في البرية أمرًا غير قانوني، مع السماح بتخزينها بشكل قانوني في أحواض السمك، لكن جورجيا تبنت قواعد أكثر صرامة.

أكدت إدارة الموارد الطبيعية في جورجيا أن "التغييرات التنظيمية الأخيرة تحظر على الأفراد امتلاك قواقع غامضة حية داخل ولاية جورجيا"، بغض النظر عن الاستخدام المقصود منها، حيث أن أحد المخاوف الرئيسية هو أن هذه المخلوقات اللزجة معروفة بنقل الديدان المعوية البشرية، ويمكن أن تحمل أيضًا نفس طفيليات الديدان المثقوبة الموجودة في بلح البحر الأصلي. والضرر الاقتصادي من "القواقع الغامضة"، لا يتوقف عند الضرر بالممتلكات الخاصة، وإتلاف السفن ومعدات القوارب الأخرى، فضلاً عن إمكانية انسداد أنابيب سحب المياه من أي حجم تقريبًا، بل إن تأثيراتها البيئية قد تضر بأعمال تجارية عدة. ذلك ويمكن أن تموت الحلزونات الغامضة بأعداد كبيرة، وتلوث الشواطئ والأراضي الساحلية، ويمكن أن يتردد صدى التأثيرات البيئية للمخلوق أيضًا على صافي أرباح مصايد الأسماك ، حيث يتسبب انتشار الحلزونات الغامضة في إزاحة الأنواع الرئيسية في السلسلة الغذائية. وأشار خبراء الحياة البرية إلى أنه يمكن التعرف على الحلزون الغامض من خلال حجمه الكبير، حيث ينمو ليصل طوله من 1.5 إلى 3 بوصات.



حلزون شره

وتتكون كل صدفة من 6 إلى 7 دوامات أو حلزونات، وهي ذات لون أخضر زيتوني موحد إلى بني مخضر أو أحيانًا بني محمر، وقال الخبراء إن الحلزون الغامض الصيني الصغير يمكن أن يكون بحجم حبة أرز، ويمكن لكل من الحلزونات البالغة والصغيرة الاختباء في الطين أو الالتصاق بالمراسي والحبال، وكذلك معدات الصيد وصيد الأسماك والغوص. بسبب عادات التغذية الشرهة للحلزون، فإنه يميل إلى تغيير الدورة الكيميائية والغذائية للموائل المائية مع الحجم الكبير من المواد البرازية التي ينتجها، يمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في دورة النيتروجين والفوسفور إلى تغييرات مدمرة في حجم مجتمعات البكتيريا والطحالب والعوالق الحيوانية، وفقًا لمركز الأنواع الغازية غير الربحي في أونتاريو، كندا.



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