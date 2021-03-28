الروبوت صوفيا تحول القطعة الفنية الأولى لها لعمل فني رقمي

الوكيل الإخباري - حولت الروبوت "صوفيا"، القطعة الفنية الأولى لها، والتي انتهت من تصميمها الأولي بشكل يدوي، إلى عمل فني رقمي، باستخدام كاميراتها لمعالجة الوجوه والأشكال.

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وقامت "صوفيا" بالتعاون خلال تصميمها لأول لوحاتها الفنية مع الفنان الإيطالي، أندريا بوناسيتو، وجمعت خلال قطعتها الفنية الرقمية بين عناصر لأعمال بوناسيتو، وتاريخ الفن ورسوماتها اليدوية، حيث أن باكورة أعمال "صوفيا" الفنية تحمل عنوان "تجسيد صوفيا"، وهي عبارة عن ملف فيديو مدته 12 ثانية يعرض صورة شخصية للفنان الإيطالي، والذي يتطور إلى لوحة رقمية وأخرى يدوية، لوجه الفنانة الروبوت "صوفيا".



وفي وقت سابق، عملت "صوفيا" على تصميم أول لوحاتها الفنية الرقمية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وقتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وكتبت: "أحب كيف يصبح العالم مفاجئا عند استخدام الإبداع الحاسوبي للتعاون مع الفنانين ومطوري الذكاء الاصطناعي والمهندسين. هل ترغب في إنشاء عمل فني معي؟".



ونشرت مقطع فيديو لها وهي ممسكة ببالتيه ألوان في إحدى يديها، تمعن النظر في عدد من اللوحات المعلقة أمامها، فيما تستخدم أصابع يدها الحديدية الأخرى، لتخلط بفرشاتها بين الألوان المختلفة قبل أن تستخدمهما في رسم قطعتها الفنية الأولى.



و"صوفيا" هي روبوت شبيه بالإنسان صممته شركة "Hanson Robotics" من هونغ كونغ، وفي أكتوبر 2017 أصبح أول روبوت في العالم ينال الجنسية، حيث منحته السعودية جنسيتها.

روسيا اليوم



