الوكيل الإخباري - أصدر النائب العام السعودي أمراً بالتحقيق في محتوى فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر دهس سيارة لرجل، وقذفه عدة أمتار ثم نزول شخصين منها للاعتداء على المدهوس وسرقته.
النيابة العامة السعودية، أمرت السلطات الأمنية بسرعة القبض على المتورطين في الحادث ومباشرة التحقيق معهم على الفور، تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لينالوا جزاءهم".
وذكر مصدر في النيابة العامة، أن "قضايا الاعتداء على الأشخاص، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
السعودية.. النيابة تأمر بالتحقيق في دهس رجل والاعتداء عليه "فيديو"https://t.co/uTMjhmq1El#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uhEeFvMfXN— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 24, 2022
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