السعودية تنطلق إلى الفضاء اليوم - صور

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الفضاء اليوم الأحد.



وقالت الهيئة السعودية للفضاء على تويتر إنه تم اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

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وريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي،



وسينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.



وقالت الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق، إن "هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى".

روسيا اليوم