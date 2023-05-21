الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تتأثر بتشديد تطبيق سقف الأسعار

مقتل 5 عناصر على الأقل من حرس الحدود جنوب شرقي إيران

احتفالية في البترا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

ايعاز من مدير الضمان الاجتماعي بشأن المتقاعدين

الأردن يحتضن مؤتمرا دوليا للأمن الدوائي في 5 حزيران القادم

الدفاع المدني يتجهز اليوم لإعادة الشابة نادية التي تزن 400 كغم لمنزلها في الزرقاء

وفد سعودي يزور وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات

شكاوى من انقطاع دواء "جامسيت" في المراكز الصحية والمستشفيات

مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

خروج قطار شحن عن السكة في شرق روسيا

الأحد، 21-05-2023 09:27 ص

السعودية تنطلق إلى الفضاء اليوم - صور

image


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الفضاء اليوم الأحد.

وقالت  الهيئة السعودية للفضاء على تويتر إنه تم اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء الأحد.

اضافة اعلان


وريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي، 


وسينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.


وقالت الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق، إن "هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى".

 

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ELATEJFHCJ

'فيديو صادم' في نيويورك.. اعتداء جماعي وسرقة لامرأة

WhatsApp-Image-2023-05-20-at-5.58.50-PM

مشهد تقشعر له الأبدان .. شاهد سعودي يعفو عن قاتل أخيه لوجه الله

ىاىاىاى

بالفيديو.. تحطم مقاتلة 'إف 18' والطيار ينجو بحياته في إسبانيا

14-1-768x396

بالفيديو .. فتاة سعودية تهدي والدها سيارة فارهة

16-3-768x574

شاهد شخص يصلي وسط شارع مزدحم ويعطل حركة المرور في تركيا

ج-ج-جج

في يومه العالمي.. معلومات قد لا تعرفونها عن النحل