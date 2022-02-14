الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 04:36 م

السعودية.. ثور هائج يعيث فساداً في حي سكني -فيديو

إطلاق-النار-على-ثور-هائج-في-النمسا


الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لثور هائج فر من قيوده، ليعيث في أحد أحياء مدينة جدة فساداً بين نطح للمارة والسيارات، حسب "روسيا اليوم".

اضافة اعلان

 

الفيديو الذي صوره أحد المواطنين يظهر تنقل الثور الهائج بين الشوارع ومطاردته للمارة ونطحه للسيارات، ومحاولات السيطرة عليه عبر محاصرته بالسيارات.

 

ولم تنجح محاولات السيطرة عليه سوى بضربه من قبل أحد المارة بساطور على رجله.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
0b0b5fdd-3f85-4081-a424-776b8f0e4784

حالة ولا أغرب.. تركي ثبتت إصابته بكورونا لـ 14 شهرا على التوالي !

e8613062ec86a6f6fd20e7463d2ce56c

طرد امرأة من رحلة طيران أمريكية لـ سبب غريب

32eedacf64d1911f850156261e0feac3671754ea-031018012822

تلميذة هندية تطور منصة لمكافحة التنمر في المدارس

Doc-P-917920-637803167657386597

شاهد..شرطة يهبون لنجدة طفل أميركي سقط في بحيرة متجمدة

دبي

إنقاذ شاب إفريقي في دبي من حادث غريب جدا

1296689

فسيفساء مكونة من ضوء النجوم

أخبار متعلقة
ناقة-النبي-صالح

السعودية.. ناقة تحتضن صاحبها بعد فراق - فيديو

c-users-marce-downloads-20190703_094855-jpg

خبير سعودي في 'الجرائم المعلوماتية': القلب الأحمر في المحادثات الإلكترونية تحرش!

620261314236046e5d515f40

السعودية.. سقوط برج سكني على حفار أثناء هدم أحد الأحياء العشوائية -فيديو

159111466182729200

شاهد..حقيقة البئر المكشوفة غرب السعودية

سهر

الكشف عن فائدة سهر أحد أفراد الأسرة حتى وقت متأخر

Capture

السعودية تغير اسم القهوة العربية