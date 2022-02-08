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الثلاثاء، 08-02-2022 11:25 ص

شاهد..حقيقة البئر المكشوفة غرب السعودية

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الوكيل الإخباري - تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو بشكل واسع يظهر فيه شخصاً، يوثق بئراً مكشوفة في جدة غرب السعودية، وطالبوا بتتبع الآبار المكشوفة في الأماكن المأهولة بالسكان لردمها وتجنيب الأطفال وكبار السن الوقوع فيها لسلامة الجميع وحفاظاً على الأرواح.

ونقل موقع العربية نت عن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي قوله أن مقطع الفيديو المتداول للبئر المكشوفة مقطع قديم، وتم التعامل معه في حينه، لافتاً إلى أنه يتم العمل على ردم جميع الآبار المكشوفة والمهجورة، حسب الأنظمة.

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وقال أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية. وشدد على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع أو بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 939.


 

البيان 

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