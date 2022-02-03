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الخميس، 03-02-2022 03:54 م

السعودية تغير اسم القهوة العربية

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد الغرف التجارية في المملكة العربية السعودية عن تغيير اسم “القهوة العربية” لتصبح “القهوة السعودية” .

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وقال ثامر الفرشوطي مسؤول باتحاد الغرف السعودية، أنه على الجميع الالتزام بالتسمية الجديدة في قائمة المنتجات التي يتم تقديمها كعلامة تجارية

 

وأضاف أنه أصبح ممنوعاً استخدام التسمية القديمة لدى كل المطاعم والمقاهي والمحامص .

وتشتهر المملكة بقهوتها الغنية والعطرية بفوائدها المتعددة على صحة الإنسان، ولتقديم القهوة عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال في كل المجتمعات العربية عامة وفي المجتمع السعودي .

 

لبنان 24 

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