الأحد 14-11-2021
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الأحد، 14-11-2021 09:51 ص

السلطات السعودية تتعامل مع حيوانين بريين طليقين في أحد أحياء الرياض

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الوكيل الإخباري - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية، أنها باشرت بلاغا بشأن وجود ظبيين بريين طليقين في أحد أحياء العاصمة الرياض.

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وأكد المتحدث باسم الأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن الفرق المختصة باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقين في أحد أحياء مدينة الرياض"، مبينا أن ذلك يأتي "بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص".

وأشاد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين بشأن الإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة.


وشدد المتحدث على أن الأنظمة البيئية السعودية تمنع الاقتراب من هذه الكائنات الفطرية بالصيد، أو مطاردتها في المناطق البرية، أو حتى داخل الأحياء السكنية.

المصدر - البيان 

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