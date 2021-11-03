الأربعاء 03-11-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين هجوم إرهابي استهدف مستشفى عسكري في كابول

انخفاض أسعار الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الملابس في الأسواق

وفيات الأربعاء3-11-2021

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن الأربعاء

أسعار الذهب الأربعاء 3/ 11/ 2021

التعليم العالي: تحديد موعد بدء التقديم للاستفادة من المنح والقروض

تشكيلات التربية على طاولة الإدارية النيابية الأربعاء

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

موجة حزن تجتاح تويتر إثر قضية وفاة حمدة الخياطة

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/3

الأربعاء، 03-11-2021 09:40 ص

النائب العام السعودي يوجه بالقبض على أشخاص اعتدوا على موظفي مطعم - فيديو

m-30


الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه وبناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة السعودية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة السعودية ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء 6 أشخاص على الموظفين داخل أحد المطاعم الشهيرة في مدينة الرياض.


وأصدر المطعم بياناً عبر حسابه في توتير قال فيه «تم الاعتداء على مطعمنا وموظفينا، ونود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير.. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة». مؤكدًا أن الواقعة كانت داخل أحد فروعه على طريق الرياض- مكة.


وأظهر مقطع الفيديو اقتحام نحو 6 أشخاص في مقتبل العمر، المكان المخصص لتلقي الطلبات داخل مطعم شهير، وبدأ أحدهم الاعتداء على موظف «الكاشير» حيث طرحه أرضاً وجلس فوقه وكال له اللكمات، فيما أمسك آخر بموظف ثانٍ وبدأ يوجه له اللكمات في وجهه، وسط محاولات من أحد رواد المطعم لفض الاشتباك.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
haykal_3azmii

كشف ملابسات جريمة قتل غامضة جرت قبل 1300 عام في الصين

613861134c59b75b27420977

مختبر أمريكي يعثر عن مواد عضوية معقدة على سطح المريخ

1-131-e1602718161237

يضم ذهباً وحلياً وقطعاً ثمينة.. العثور على أغلى كنز في العالم بات قريباً

unnamed

شاهد...مشهد يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان أعلى ناطحة سحاب في الصين

6180feed4c59b755bd70ddaf

مصر..مقطع فيديو متداول لمعلم يضرب طفلا يثير موجة غضب عارمة - شاهد

3871011-1466613672

أسماء بنات راقية بحرف الواو ومعانيها

أخبار متعلقة
2177048

السعودية تخصص شعارات وأسماء حصرية لقطعان الإبل على غرار أندية كرة القدم‎‎

6903744_1634809591

العثور على الطفلة السعودية نوف القحطاني - فيديو

الشيف-نصرت

عشاء بأكثر من 50 ألف دولار مطعم نصرت يثير غضب زبائنه - صورة

image

أسد يتجول في شارع سكني في السعودية -شاهد

سير السعودية

السعودية... فيديو متداول لسائق مركبة يسير عكس الاتجاه ويصطدم بالسيارات

هدم-بيت-1

نجاة شاب في السعودية من الموت بأعجوبة سقطت عليه صخرة وهو نائم - صور