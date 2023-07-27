الصورة الجديدة تكشف أسرار عملية ولادة الكوكب

الوكيل الإخباري - كشفت صورة فضائية جديدة نشرها المرصد الأوروبي الجنوبي أدلة عن الكيفية التي يمكن أن تتشكل بها كواكب ضخمة مثل كوكب المشتري؛ حيث اكتشف الباحثون كتلاً كبيرة من الغبار، بالقرب من نجم شاب، يمكن أن تنهار لتكوين كواكب عملاقة.



وعد علماء الفلك أنّ هذا يمثل أول اكتشاف لتكتلات عن نجم شاب لديها القدرة على تكوين كواكب عملاقة، ويسمى هذا النجم الشاب V960 Mon ويقع على بعد أكثر من 5000 سنة ضوئية في كوكبة وحيد القرن، وجذب انتباه علماء الفلك حينما زاد سطوعه فجأة أكثر من عشرين مرة في سنة 2014.

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