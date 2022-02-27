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الأحد، 27-02-2022 11:50 ص

الصين تطلق قمراً اصطناعياً لرصد الانهيارات الأرضية والزلازل

قمر-صناعي


الوكيل الإخباري - أطلقت الصين صباح اليوم (الأحد) صاروخا من طراز "لونج مارش4- سي" لوضع قمر اصطناعي جديد في الفضاء بهدف رصد البيئة الجيولوجية للأرض والانهيارات الأرضية والزلازل.

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ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة /شينخوا/، تم إطلاق الصاروخ الساعة 0744 صباحا بتوقيت بكين من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين، وسرعان ما تم إرسال القمر الاصطناعي "إل-إس.إيه.آر 01 بي" إلى المدار المحدد له مسبقا.

 

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