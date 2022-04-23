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السبت، 23-04-2022 09:36 ص

الصين تنظّف كهوفها-صور

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الوكيل الإخباري - يتردد فريق من العمّال بشكل دوري على كهف هوانغ لونغ بمنطقة وولينغ يوان من مدينة تشانغ جيا جيه التابعة لمقاطعة هونان الصينية، لتنظيف الهوابط والصواعد داخل الكهف من الطحالب والحطام، والمحافظة على منظرها المشرق الجاذب للسائحين.

ويطلق الناس على هؤلاء العمّال اسم "خبراء تجميل الكهوف"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

ويعتبر هذا الكهف، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، جزءًا مهمًا من موقع وولينغ يوان ذي المناظر الخلابة للتراث الطبيعي العالمي. 

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