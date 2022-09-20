الصين تنقل إلى القمر عربة قمرية للإمارات العربية

الوكيل الإخباري-أبرمت الصين والإمارات العربية مذكرة تفاهم، بشأن نقل الصين لمركبة الفضائية العربية الصغيرةإلى القمر مع البعثة الصينية Chang'e-7، المقرر إطلاقها عام 2026.



الصين والإمارات ترغبان بتطوير التعاون مع روسيا في مجالات الفضاء واستكشاف القمر



وتشير SpaceNews، إلى أن البعثة الصينية Chang’e-7 تتضمن منذ البداية مركبة فضائية ووحدة هبوط وعربة كوكبية ووحدة هبوط صغيرة متحركة لدراسة الحفر المظللة على سطح القمر. ومن المقرر أن يكون الاتصال مع مركبة الهبوط من خلال قمر صناعي وسيط.

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وتنوي الصين إرسال حمولة وزنها حوالي ثمانية أطنان إلى القمر بواسطة صاروخ النقل Long March 5.



ووفقا لـ SpaceNews، يعتبر إبرام هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الصين والإمارات العربية.



روسيا اليوم

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