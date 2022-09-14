الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

تعرف على أسعار الذهب الأربعاء في المملكة

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

وزير التنمية: لا حضانات منزلية مرخصة في اللويبدة

مقتل ضابط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في كمين قرب جنين

الدفاع المدني: لن نرتاح حتى إخراج آخر جثة في اللويبدة

الأرصاد الجوية تحذر من الضباب - فيديو

الشبول: مؤشرات على وجود اشخاص أحياء في موقع الركام بمنطقة اللويبدة

شاهد أحدث الصور الحيّة لعمليات البحث والإنقاذ في اللويبدة

4 جثث إحداهما طفلة وثلاثة إناث آخرين في عمر العشرينات وصلت الطب الشرعي

عاجل

الدفاع المدني: الوصول لكل الموجودين تحت ركام عمارة اللويبدة خلال ساعات

الأربعاء، 14-09-2022 09:18 ص

الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً

1220181222186535


الوكيل الإخباري-أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء من مركز ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشعب الصينية على موقعها الإلكتروني أنه تم إطلاق القمر "تشونجشينج-1إي" عند الساعة 21:18 مساء الثلاثاء بتوقيت بكين على متن نسخة معدلة من الصاروخ الحامل "لونج مارش-7"، حيث نجح في دخول المدار المخطط له.

اضافة اعلان


وأضافت الصحيفة أن القمر الصناعي سيقدم "خدمات عالية الجودة لنقل الأصوات والبيانات والإرسال الإذاعي والتلفزيوني"، مشيرة إلى أن هذه هي المهمة رقم 437 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية 2

سعودي ينقذ حياة 5 أشخاص بعد وفاته

image (2)

لسبب غير متوقع .. 100 موظف في الكويت يعيدون رواتبهم لخزينة الدولة

222222222222

بعدما التقط راكب صورة اثارت الجدل .. شركة طيران استرالية توضح حول شريط لاصق على جناح طائرة

image

جيمس ويب يلتقط صوراً مذهلة جديدة

120201420513263

لمقابلة عمل ناجحة .. أخطاء عليك تجنبها !

11111111111

فيديو .. رجل يعترض موكب ملك بريطانيا لالتقاط صورة

أخبار متعلقة
444444444444444

19 ثانية من الرعب.. فيديو يرصد لحظات وقوع الزلزال الصيني

image (2)

الأول من نوعه.. افتتاح "مقهى علم الآثار" في الصين

176-164354-chinese-police-rescue-150-cats-dinner-tables_700x400

الشرطة الصينية تنقذ 150 قطة من مائدة عشاء

0

شاهد خلال ثوان عامل يتسبب في احتراق مصنع بالكامل في الصين

dnEqreUPaw7sCCTdroBCaWpA3UxOUXe6U9t2whg5

ما سبب تخوف الصينيين من الرقم 4 ؟

image (3)

ولادة أثقل صغير باندا في الأسر بالعالم في الصين