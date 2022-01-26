الصين..فتاة تختار التعلق بواسطة شعرها في القطار - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار مقطع فيديو متداول لشابة معلقة من شعرها داخل قطار بينما يجلس بقية الركاب على الكراسي حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تتأرجح مربوطة من شعرها في سقف عربة قطار، وتبدو مرتاحة بتشبيك قدميها في الهواء، حيث راحت تتابع هاتفها الجوال لشغف.

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تبين فيما بعد أن هذه الفتاة العجيبة، بهلوانية روسية تدعى دارينا، وتم تصوير الفيديو يوم 21 يناير الجاري داخل أحد قطارات شانغهاي في الصين.





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