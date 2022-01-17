الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

هام من الضمان للذين تم تحويل فترات شمولهم الإلزامية الملغاة إلى فترات انتساب اختياري

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

الهواري يعتذر عن تكليف موظفين بالصحة للعمل مع الهيئة المستقلة للانتخاب

العميد الطراونة مفتشاً عاماً ويعقوب للدفاع المدني

النائب ذنيبات: الرياطي وقَّع على إفادته بيده وطلب شهادة 4 نواب معه.. فشهدوا ضده

كورونا سيستمر في الانتشار لسنوات طويلة.. هذا ما كشفه الرئيس التنفيذي لفايزر

شهيد برصاص الاحتلال في الخليل

18 مليار دولار احتياطيات الاردن الأجنبية

عاجل

ولي العهد يقدم التعازي باستشهاد النقيب الخضيرات ويعاود رفاقه المصابين - صور

الإثنين، 17-01-2022 03:47 م

معدل المواليد في الصين ينخفض للعام الخامس على التوالي

632-1606147575


الوكيل الإخباري - انخفض عدد الولادات في الصين العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

وتواجه الدولة الآسيوية أزمة ديموغرافية مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.

اضافة اعلان

 

وبلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان الدولة 7,52 ولادات لكل ألف شخص في عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8,52 في عام 2020.

 

ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العملاق الآسيوي في نشر تقريره الإحصائي السنوي.

 

في العام 2021، سجلت البلاد 10,62 ملايين ولادة، وفقًا للبيانات الرسمية.


انخفض معدل النمو السكاني إلى 0,34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1,45 في العام 2000.

 

قالت جيوي زانغ، كبيرة الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management إن "التحدي الديموغرافي معروف جيدًا، لكن من الواضح أن تسارع شيخوخة السكان أكثر مما كان متوقعًا".

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9604d62a826534a5-1024x684

نصائح فعالة لبناء علاقة قوية بين الآباء والأبناء

طفلة-روسية

فوربس.. طفلة روسية ضمن الأعلى دخلاً على يوتيوب

امريكا-محكمه

براءة سيدة أمريكية من تهمة قتل بعد 27 عاما في السجن

481521-834115103

مزاد القرن .. يثير ضجة كبرى في إيطاليا

17-01-22-496859690

بريطانيا..عروس تطلب الطلاق ثاني أيام زفافها والسبب غير متوقع

image (2)

دراسة..هجمات أسماك القرش على البشر تزداد مع اكتمال القمر

أخبار متعلقة
حوادث-الطرقات-825x510

فيديو لحادث سير خطير.. انقلاب غريب لمركبة ونجاة السائق في الصين

Struthio_camelus_-_Etosha_2014_(3)

شاهد... هروب جماعي لنعام في الصين

httpsrotana.netassetsuploads201808عربة-سفاري-1024x591

الصين..جاموس غاضب يقتحم مطعماً ويقذف أحد الزبائن جواً

image (2)

العثور على فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ في الصين

44537794255_f93acc9926_o

الشمس الاصطناعية الصينية تبلغ 5 أضعاف حرارة الشمس

الصين3

الصين ترمم قبرا فريدا ونادرا عمره ألف سنة