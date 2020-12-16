العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في اسكتلندا

الوكيل الإخباري _ صدفة غير عادية لـ عالمة مصرية عثرت على قطع خشبية استخدمها المصريون القدماء في بناء الهرم الأكبر، بداخل “علبة سيجار”.





واشارت الى ان القطعة الأثرية المقسمة إلى عدة قطع “مفقودة” من قبل المهندس “واينمان ديكسون”، وذلك ضمن العناصر الموجودة داخل غرفة كوينز بالهرم، لتقوم عالمة الآثار المصرية بإكتشافها من بعده داخل “علبة سيجار” قديم خلال مراجعتها لعناصر مجموعة آسيا الموجودة في جامعة أبردين في اسكتلندا .



وقد تبيّن الى أنّه تم التبرّع بقطعة خشب الأرز، والتي يُعتقد أنّها استخدمت أثناء بناء الهرم، لجامعة أبردين في اسكتلندا عام 1946. ولم يعرف أحد مكانها منذ ذلك الوقت.



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ومن المتوقّع أن تساعد القطعة الأثرية المصرية المفقودة. والتي يبلغ عمرها 5000 آلاف عام، في إلقاء الضوء على بعض المعلومات الهامة حول “الهرم الأكبر”.



المصدر : الامارات نيوز



