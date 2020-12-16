الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

دولة الرئيس.. إليك التالي!

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

قرارات هامة من مجلس التعليم العالي

التربية للوكيل: الإعلان عن برنامج الامتحانات النهائية اليوم

115 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

هام للأردنيين بشأن المعونات المالية - رابط

أسعار فلكية لموقف مطار الملكة علياء

الاتحاد المصري يشكو من عقوبة الانسحاب ضد ليبيا

بعد مناشدة مواطن لـ برنامج الوكيل .. وزير التنمية يوعز بمساعدته

الأربعاء، 16-12-2020 12:40 م

العثور على الجزء المفقود من الهرم الأكبر في اسكتلندا

5c2f48f495a59767288b4611


الوكيل الإخباري _ صدفة غير عادية لـ عالمة مصرية  عثرت على قطع خشبية استخدمها المصريون القدماء في بناء الهرم الأكبر، بداخل “علبة سيجار”.


واشارت الى ان القطعة الأثرية المقسمة إلى عدة قطع “مفقودة” من قبل المهندس “واينمان ديكسون”، وذلك ضمن العناصر الموجودة داخل غرفة كوينز بالهرم، لتقوم عالمة الآثار المصرية بإكتشافها من بعده داخل “علبة سيجار” قديم خلال مراجعتها لعناصر مجموعة آسيا الموجودة في جامعة أبردين في اسكتلندا .

وقد تبيّن الى أنّه تم التبرّع بقطعة خشب الأرز، والتي يُعتقد أنّها استخدمت أثناء بناء الهرم، لجامعة أبردين في اسكتلندا عام 1946. ولم يعرف أحد مكانها منذ ذلك الوقت.

اضافة اعلان
 

ومن المتوقّع أن تساعد القطعة الأثرية المصرية المفقودة. والتي يبلغ عمرها 5000  آلاف عام، في إلقاء الضوء على بعض المعلومات الهامة حول “الهرم الأكبر”.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
390538071979741944

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في الصين

1Ashley8mo-13

بعد أن أمر السيسي بعلاجها .. وفاة الطفلة المصرية ميرا إمام

WhatsApp Image 2020-12-16 at 9.39.51 AM

تكنولوجيا تسخين التبغ تمهد الطريق لمستقبل خالٍ من الدخان

a70epP3zsdDgIrBevOmraTJ31PPnLcSsHKKCr1Qs

اليابان.. شاب استدرج 9 أشخاص عبر تويتر وقتلهم!

maxresdefault (1)

مشاهد تحبس الأنفاس لطائرة تقطع رحلة مأهولة نحو الفضاء

603

إنقاذ سلحفاة بحرية من بين فكي قرش مفترس في الباهاما .. صور