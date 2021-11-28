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الأحد، 28-11-2021 09:40 ص

العثور على مومياء عمرها 800 عام في بيرو - صور

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الوكيل الإخباري - عثر فريق من الخبراء، على مومياء، يقدّر عمرها بنحو 800 عام على الساحل الأوسط لبيرو، حسبما قال أحد علماء الآثار الذين شاركوا في التنقيب أول من أمس.

وكانت المومياء لشخص من الحضارة التي عاشت بين الساحل والجبال في بيرو. وقال عالم الآثار بيتر فان دالين لونا إنه تم اكتشاف المومياء في منطقة ليما ولم يتم بعد تحديد جنسها.

وقال فان دالين لونا من جامعة ولاية سان ماركوس إن الرفات لشخص عاش في منطقة جبال الأنديز العليا في البلاد.





المصدر - البيان 

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