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الجمعة، 24-09-2021 04:09 م

العلماء يحذرون من عواصف مغناطيسية

شمس


الوكيل الإخباري - حذر خبراء مختبر الأشعة السينية وعلم الفلك في معهد الفيزياء التابع لأكاديمية العلوم الروسية من عواصف مغناطيسية بسبب الانفجارات التي حدثت على الشمس يوم 23 سبتمبر الجاري.

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وجاء في بيان المختبر المنشور على موقعه الرسمي، "بعد 2-3 أيام ستصل إلى الأرض سحب البلازما التي انطلقت بعد الانفجار على الشمس، ما سيسبب عواصف مغناطيسية تستمر بضع ساعات".


ويشير الخبراء إلى أن التوهجات الشمسية الأخيرة كانت الرابعة من حيث القوة خلال 12 شهرا الماضية. ومع ذلك لم يسجلها جهاز GOES-16، الذي تعتبر مراقبة التوهجات الشمسية بصورة مستمرة من إحدى مهامه.


ويضيف بيان المختبر موضحا، "خلال الفترة من الساعة 7.19 وإلى 8.26 بتوقيت موسكو من يوم 23 سبتمبر كان القمر الصناعي في منطقة الظل. أي خلال 67 دقيقة لم يكن بإمكانه تسجيل التوهجات الشمسية التي بدأت في الساعة 7.35 وانتهت في الساعة 7.50 بتوقيت موسكو".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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