بالفيديو.. روبوت يهاجم شخصا في مكان عمله بالصين

ووفقًا لما ظهر في الفيديو، كان الروبوت معلقًا على رافعة ضمن خط إنتاج، قبل أن ينشط فجأة ويبدأ بتحريك أطرافه بشكل غير منتظم نحو عاملين يقفان بالقرب منه. وبينما تمكن أحدهما من الهروب، تدخل الموظفون بسرعة وقاموا بفصل التيار الكهربائي عن الروبوت، ما حال دون وقوع إصابات.
الحادثة، رغم أنها لم تسفر عن أي أضرار بشرية، أعادت إلى الواجهة مخاوف متصاعدة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في المجالات الصناعية، خاصة في حال غياب أنظمة أمان صارمة أو في ظل احتمالية حدوث أعطال مفاجئة.
وتفاعل المستخدمون عبر منصات مثل "إكس" و"إنستغرام" مع الفيديو، معبرين عن قلقهم من سيناريوهات مستقبلية قد تُصبح فيها الآلات خطرة على البشر، في حال فقدان السيطرة على سلوكها.
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من إدارة المصنع حول سبب الخلل أو تفاصيل الحادثة، بينما دعا متخصصون إلى تشديد الرقابة التقنية على نظم الذكاء الاصطناعي وتطبيق معايير صارمة للسلامة.
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