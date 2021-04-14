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الأربعاء، 14-04-2021 09:44 ص

القبض على شبكة إجرامية استولت على ملايين الريالات بالاحتيال في السعودية

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الوكيل الإخباري- تمكنت الشرطة السعودية، من القبض على شبكة إجرامية امتهنت النصب والاحتيال للاستيلاء على ملايين الريالات في مناطق مختلفة بالمملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تتبع مصادر عمليات مالية وكشف شبكات إجرامية في مناطق مكة المكرمة وعسير والمنطقة الشرقية، مكونة من (24) مقيما من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أن أعمار المتهمين تتراوح بين العقدين الثالث والرابع، وقد امتهنوا ارتكاب جرائم احتيالية بذات النمط والسلوك الإجرامي، واستولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت (35) مليون ريال.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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