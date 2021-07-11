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الأحد، 11-07-2021 11:28 ص

القضاء الروسي يقتص من شخص حرم جيرانه النوم لسنوات

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الوكيل الإخباري - في سابقة قضائية، أصدرت محكمة في مدينة نيجني نوفغورود الروسية حكما بحق رجل كان يؤذي على مدى سنوات جيرانه في عمارة سكنية بضجيج صهيل الخيل.

وفرضت المحكمة على المواطن المدعو يوري كوندراتيف عقوبة السجن 3.5 عاما مع وقف التنفيذ.

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وأوضحت قناة "روسيا 24" أن خلافا اندلع بين كوندراتيف وجيرانه قبل سنوات، حيث اتهم هذا المواطن جيرانه في العمارة كوندراتيف بإزعاجه بضجيج مستمر.

وقرر كوندراتيف في هذه الظروف الانتقام من جيرانه المواطن بتشغيل موسيقى الروك مع مستوى ضجيج عال، ثم استبدلها بتسجيل صهيل الخيل، وذلك في ساعة متأخرة من الليل.

ورغم توجيه جيران كوندراتيف أكثر من 80 شكوى إلى السلطات ووصول الشرطة مرارا إلى شقته، رفض التخلي عن أسلوبه المزعج، مدعيا أنه من حقه فعل ذلك داخل شقته.

وقال جار لكوندراتيف للقناة إن هذا الخلاف وما تمخض عنه من ضجيج لا يطاق أودى بحياة أحد سكان العمارة الذي لم يعد بوسعه تحمل هذا الوضع.

 

المصدر - لبنان 24 

 

 




 

 


 

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