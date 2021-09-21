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الثلاثاء، 21-09-2021 10:57 م

المانيا..خلاف على كمامة ينتهي بجريمة قتل

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الوكيل الإخباري-ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يبلغ من العمر 49 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بحق عامل في محطة وقود، بعد خلاف حول ارتداء قناع الوجه.

وقالت السلطات الألمانية في بلدة ترير غربي ألمانيا، إن المشتبه به أبلغ رجال الشرطة أنه تصرف "بدافع الغضب" بعد أن طلب منه العامل في محطة الوقود، وعمره 20 عاماً، ارتداء قناع وجه.

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وأفادت الشرطة الألمانية في بيان "قال المشتبه به كذلك أثناء الاستجواب إنه يرفض الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا".


ووفق التحقيقات، فإن الرجل غادر محطة الوقود في البداية بعد الخلاف، لكنه عاد بعد ذلك مرتديا قناع وجه، وأطلق النار على العامل قبل أن يلوذ بالفرار.


ولم تعلن الشرطة هوية المشتبه به، وهو مواطن ألماني، تماشيا مع قوانين الخصوصية.


وقال المدعي العام، كاي فورمان، "الاثنين" إن الجاني المشتبه به المحتجز الآن اعترف بقتل العامل، وعمره 20 عاماً، برصاصة في الرأس، مدعياً أن أعباء الجائحة دفعته إلى فعل ذلك.


يذكر أن  ارتداء كمامة الوجه من بين الإجراءات المعمول بها في ألمانيا لوقف انتشار فيروس كورونا .

 

البيان

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