المسافات القصيرة خطر على محرك السيارة

الوكيل الإخباري - قال نادي السيارات الألماني إن المسافات القصيرة، التي تقل عن 10 كلم تضر بالمحرك.



وأوضح أن محرك الاحتراق يحتاج إلى هذه المسافة ليصل إلى درجة حرارة التشغيل، محذراً من عواقب قيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر، مثل تآكل أجزاء المحرك، وزيادة استهلاك الوقود، وتخفيف قوام زيته بفعل الوقود، وعدم شحن البطارية بالكامل، والتآكل بسبب تكثف الماء في العادم، علماً أن هذه المشاكل تتفاقم مع محركات الديزل مقارنة مع البنزين .



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