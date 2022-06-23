الملكة إليزابيث تظهر بقَصة شعر جديدة وتتخلى عن العصا

الوكيل الإخباري-اعتمدت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تصفيفة شعر جديدة؛ حيث ظهرت بإطلالة مختلفة بعد سنوات من الظهور بشعرها المصفف للخلف، وبدا أن الملكة لم تغير التصفيفة فقط، بل أيضاً ظهر شعرها أقصر بشكل ملحوظ من الخلف وعلى الجانبين.

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وقامت ملكة بريطانيا بعدة لقاءات رسمية هذا الأسبوع؛ ظهرت خلالها بصحة جيدة ونشاط لافت؛ فإضافة إلى تصفيفة شعرها الجديدة، تخلت عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي، كما اختارت فساتين صيفية ملونة بألوان مبهجة ومطبعة بشكل مميز.

الصورة من لقاء جمعها بمارغريت بيزلي، حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في قلعة وندسور.

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