الملك سلمان يشتري لوحة فنية بسعر خيالي - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الرسام التشكيلي فهد الربيق، عن بيعه لوحة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز منذ 45 عاماً، عندما كان أميرا للرياض .

اضافة اعلان



وكشف فهد بلقاء تلفزيوني مع قناة "السعودية" أن اللوحة كانت تباع وقتها كحد أقصى مقابل 3 أو 4 آلاف ريال سعودي أي ما يعادل 1067 دولار أميركي، لكن حينها بيعت لوحته بمبلغ خيالي قدّر بـ 15 ألف ريال سعودي أي 4000 دولار أميركي تقريباً.



وكان أخبر الربيق الملك سلمان منذ 45 عاما أنه لا ينوي بيع اللوحة، التي كانت تصور الملك الموحد للسعودية عبد العزيز آل سعود.

المصدر - الفن