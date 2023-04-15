السبت 15-04-2023
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السبت، 15-04-2023 02:51 م

المياه تقذف أطنانا من الروبيان على أحد شواطئ إقليم بريموريه الروسي

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الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر كميات كبيرة من الروبيان ظهرت فجأة على أحد الشواطئ في إقليم «بريموريه» الروسي.

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن سكان شبه جزيرة خانجان في إقليم «بريموريه» الروسي لاحظوا أخيراً ظهور كميات كبيرة من الروبيان على الشاطئ، ونشروا صوراً وفيديوهات لهذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يعرف سبب هذه الظاهرة الغريبة بعد، فالبعض يعتقد أن تيارات المياه القوية قد جرفت هذه القشريات إلى الشاطئ، فيما تخوف آخرون من ان يكون هذا بفعل نشاط بركاني تحت الماء.

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