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السبت، 08-10-2022 04:45 م

«الهادئ» يتحول إلى قارة بعد 200 مليون عام

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الوكيل الإخباري - توقع العلماء الأستراليون ظهور قارة عملاقة كبرى في مكان المحيط الهادئ، وفق ما نقلت مجلة «لايف». وتوقع علماء من جامعة «كيرتن» في سيدني الأسترالية ظهور قارة عملاقة جديدة أطلقوا عليها اسم (أماسيا)، في مكان المحيط الهادئ الحالي بعد 200 - 300 مليون عام. وتم نشر نتائج عملهم العلمي في مجلة «ناشيونال ساينس ريفيو» العلمية الأسترالية.

وأثبت العلماء باستخدام عمليات المحاكاة، أن القارة العملاقة التالية يمكن أن تتشكل نتيجة تصادم بين صفيحتي آسيا وأمريكا، مما سيؤدي إلى إغلاق المحيط الهادئ. أما أستراليا، فتصبح حلقة وصل. 

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