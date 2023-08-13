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الأحد، 13-08-2023 10:25 ص

شاهد ياباني يقبض على لص بطريقة غريبة ويسلمه لقسم شرطة

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الوكيل الإخباري -  أظهر مقطع فيديو رجل في اليابان يقبض على لص ويقوم بسحله على الأرض بطريقة غريبة حتى وصل به لقسم الشرطة اليابانية .

وأبان الفيديو الرجل وهو ممسك بأجزاء من ملابس اللص ويسحبه منها لمسافة طويلة في الشارع وحين وصل لقسم الشرطة ألقاه على الأرض ورحل.

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وتسلم الشرطي هذا اللص فنهض من وضعيته واتخذ معه الإجراءات المطلوبة.

 

 

المرصد

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