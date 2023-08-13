شاهد ياباني يقبض على لص بطريقة غريبة ويسلمه لقسم شرطة

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو رجل في اليابان يقبض على لص ويقوم بسحله على الأرض بطريقة غريبة حتى وصل به لقسم الشرطة اليابانية .



وأبان الفيديو الرجل وهو ممسك بأجزاء من ملابس اللص ويسحبه منها لمسافة طويلة في الشارع وحين وصل لقسم الشرطة ألقاه على الأرض ورحل.

اضافة اعلان



وتسلم الشرطي هذا اللص فنهض من وضعيته واتخذ معه الإجراءات المطلوبة.

A man who committed a crime gets dragged to the police station in a citizens arrest in Japan. The world could stand to learn a lot from how they uphold the law. pic.twitter.com/YMBRILZEUs August 11, 2023

المرصد