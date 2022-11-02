اليابان ..عراك عنيف و"صامت" داخل المترو لعدم إزعاج الركاب-فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشابين في اليابان تشاجرا داخل المترو، دون التحدث أو الصياح لحرصهما على عدم إزعاج الركاب.

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ويظهر في مقطع الفيديو الشابان وهما يتبادلان اللكمات، والتشابك بالأيدي، وسط التزام الاثنين بالصمت.

وتدخل بعض الركاب لاحتواء الموقف، وإبعادهما عن بعضهما لإنهاء المشاجرة، وذلك بهدوء تام، احتراما للقواعد التي يجب اتباعها في وسائل النقل العامة.





لبنان 24

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