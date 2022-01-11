امرأة تلقي بمولودها في صندوق القمامة في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري -

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كشف مقطع فيديو مؤلم تجرد سيدة من الرحمة، حيث قامت بإلقاء مولودها في صندوق القمامة في مدينة نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية.ورصدت كاميرات المراقبة، لحظة مرعبة لأم تبلغ من العمر 18 عاماً ترمي طفلها حديث الولادة في سلة مهملات، قبل أن يتم العثور على الرضيع على قيد الحياة في كيس القمامة بعد 6 ساعات.وأظهر فيديو لكاميرا الأمن امرأة تصل في سيارة قبل أن تفتح الباب الخلفي وتلقي بحقيبة قمامة سوداء في حاوية قمامة في تمام الساعة 2 ظهرًا يوم 7 يناير، وبعد ست ساعات أظهرت اللقطات ثلاثة أشخاص يبحثون في حاوية القمامة قبل أن يعثر أحدهم على الرضيع بداخله على قيد الحياة.

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