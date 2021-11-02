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الثلاثاء، 02-11-2021 09:59 ص

امرأة تنجب ثالث أضخم طفل في بريطانيا - صور

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الوكيل الإخباري - أنجبت أم بريطانية، طفلاً ضخماً يبلغ وزنه حوالي 6.78 كيلوغرامات، ويُعتقد أنه ثالث أكبر مولود جديد وهو من الضخامة بحيث لقبه أحد الانسباء بـ«فرس النهر الصغير».

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ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، احتاجت الأم تشيرال ميتشيل، البالغة من العمر 31 عاماً، لقابلتين لتوليد طفلها في مستشفى جون رادكليف في أكسفورد، بعد أن تبين كبر حجمه.

 

الطفل، واسمه ألفا، كان مفاجأة كبيرة لوالدته التي لديها ثلاثة أطفال غيره، قالت إن الجميع في غرفة الولادة كان يضحك عند خروج رأسه، وأن الممرضين والممرضات كانوا يتهامسون أنه لا بد أن يكون أكبر طفل في العالم.

وأوضحت تشيرال التي تقيم في إكسفوردشير: «يعود وزنه الزائد إلى تشخيصي في وقت متأخر جداً بمرض سكري الحمل، وكان ألفا موجوداً في السائل الأمنيوسي الذي كان أكثر حلاوة». قالت الأم وهي ربة منزل: لا أزال أقول إنني أنجبت «حبة زبدة صغيرة». أما عمي فقد أطلق على ألفا لقب «فرس النهر الصغير». 




المصدر - البيان 

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