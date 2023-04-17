الإثنين 17-04-2023
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الإثنين، 17-04-2023 03:51 م

انتبه لهذه المعلومة قبل شراء إطارات جديدة

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الوكيل الإخباري - أوصى نادي السيارات ADAC الألماني عند شراء إطارات سيارة جديدة باختيار الإطارات، التي لم يمر على إنتاجها أكثر من عامين.

وعلل ذلك بأن الإطارات الجديدة غير المستخدمة تتقادم في العمر أيضاً، وذلك بفعل التأثيرات الكيميائية والفيزيائية، مما يؤثر بالسلب على خصائصها التقنية.

وأضاف نادي ADAC أنه يمكن الاستدلال على تاريخ إنتاج الإطار من خلال الخانة المكونة من 4 أرقام في نهاية ما يعرف برقم DOT الموجود على جانب الإطار، فعلى سبيل المثال يعني الرقم "1120" أن الإطار تم إنتاجه في الأسبوع الحادي عشر من عام 2020.

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