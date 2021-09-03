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الجمعة، 03-09-2021 11:40 ص

انفجار صاروخ ألفا المتجه للفضاء - صور

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الوكيل الإخباري - انفجر صاروخ شركة فايرفلاي إيروسبيس في محاولتها الأولى للوصول إلى الفضاء، وذلك بعد إطلاق صاروخها الأول "ألفا"، بدقيقتين.

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فقد أطلقت الشركة "فايرفلاي إيروسبيس"، وهي شركة طيران أمريكية خاصة مقرها أوستن، بولاية تكساس تقوم بتطوير مركبات إطلاق صغيرة ومتوسط الحجم للاستخدام التجاري، أول رحلة تجريبية مدارية لصاروخ "ألفا"، فجر اليوم الجمعة. 


وأطلقت الشركة الصاروخ ألفا من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا في الساعة 01:59 بتوقيت غرينتش يوم 3 سبتمبر، وذلك بعد حوالي ساعة من التأخير في العد التنازلي.


وبدا كل شيء جيدا في أول 2.5 دقيقة من الرحلة، غير أن الصاروخ "ألفا"، الذي يبلغ ارتفاعه 29 مترا، عانى بعد ذلك من مشكلة قاتلة، حيث انفجر في كرة نارية مثيرة عالية في سماء كاليفورنيا.


وقال ممثلو شركة فايرفلاي عبر حساب الشركة على تويتر هذا المساء: "عانى الصاروخ ألفا من حالة شذوذ أثناء إطلاقه في المرحلة الأولى نتج عنها فقدان السيطرة وانفجاره. وبينما نجمع المزيد من المعلومات، سيتم توفير تفاصيل إضافية".


وأضافوا "لا ينبغي أن يكون الفشل مفاجأة كبيرة.. فالوصول إلى الفضاء يعد أمرا صعبا، خاصة بالنسبة لصاروخ جديد تماما. على سبيل المثال، فشل 3 من المنافسين الرئيسيين لشركة فايرفلاي في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة هي روكيت لاب وفيرجين أوربيت وأسترا، في محاولاتهم الأولى للوصول إلى مدار حول الأرض".

 




 

البيان


 




 

 


 

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