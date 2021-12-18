ايطاليا .. ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى والشرطة تكشفه

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل ادعى أنه أعمى وظل يتلقّى مساعدات مالية منذ عام 2008 من الدول الإيطالية ، حتى بلغ ما تلقاه نحو 191 ألف دولار.

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وانتبهت الشرطة المالية الإيطالية للأمر بعد أن جدّد مدّعي العمى المقيم في باليرمو بصقلية هذا رخصة قيادته العام 2018، وفاجأته الشرطة بعد أن كانت تراقبه وهو يستعمل هاتفه الخلوي أثناء القيادة ويتأمّل واجهات المحال في سوق مزدحمة، ويعلّم ابنته ركوب الدراجة.





وأفادت صحيفة "باليرمو توداي" أنّ الرجل (40 عاماً) كان يتجوّل عبر الـ"سكوتر" من دون تأمين، موضحة أنه ملقب بـ"برلوسكوني" نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني المتهم بعمليات احتيال ضريبي.



وكان الرجل معروفا لدى الشرطة، بعد أن حُكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاما بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين، وفقا لوكالة سبوتنيك.



ورغم أنّه صاحب مرآب، كان المشتبه به يتقاضى الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.

المصدر - البيان