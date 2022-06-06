باريس .. لحظة حاسمة لعرض زواج افسدها متطفل

الوكيل الإخباري-أفسد أحد الأشخاص عرضا حماسيا لرجل يجلس على ركبته مقدماً عرض زواج لفتاة ، أمام قلعة "سليبنغ بيوتي" الشهيرة في "ديزني لاند" بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأظهر مقطع فيديو أن الشخص الدخيل اقتحم أجواء المشهد ، بين الرجل والفتاة وخطف الخاتم في لحظة حاسمة.

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وأثار مقتحم المشهد صيحات الاستهجان من المارة، الذين وقفوا لمشاهدة عرض الزواج في الشارع.



وصرح الرجل بعد أن قاطع الموظف لحظته الخاصة: "قالت نعم"، في إشارة إلى أن صديقته قبلت زواجه، ليرد عليه الدخيل قائلا: "نعم هذا رائع، لكن هنا سيكون أفضل".



واتضح لاحقا أن المقتحم الدخيل موظف في شركة "ديزني"، ما اضطر الشركة إلى تقديم اعتذارها للرجل وصديقته، وفق سكاي نيوز عربية.



وقال متحدث باسم "ديزني" لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "نأسف لطريقة التعامل مع الواقعة. اعتذرنا للزوجين المعنيين وعرضنا تصحيح الأمر"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.

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