بالفيديو: حريق هائل داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت!

الوكيل الإخباري - اندلع، يوم الاثنين حريق في برج «كرم تاور» المطل على مرفأ بيروت بمنطقة الأشرفية في لبنان.
وتصاعد دخان هائل من عدة طوابق في المبني المشتعل، بينما لم تصل النيران للأجزاء الأخرى من المبني.
وتحاول السلطات المحلية اتخاذ ما يلزم بشأن الحريق، فيما لم يعلن بعد بشكل رسمي سبب هذا الحريق .
بالفيديو.. اندلاعُ حريق بمبنى في منطقة الأشرفية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2023
التفاصيل في الرابط المرفق:https://t.co/VmuPU6VtZh#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/p48bP8sOTq
بالفيديو.. اندلاع حريق بمبنى في منطقة الأشرفية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/bINL5gmjxi— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 6, 2023
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة