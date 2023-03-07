بالفيديو: حريق هائل داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت!

الوكيل الإخباري - اندلع، يوم الاثنين حريق في برج «كرم تاور» المطل على مرفأ بيروت بمنطقة الأشرفية في لبنان.



وتصاعد دخان هائل من عدة طوابق في المبني المشتعل، بينما لم تصل النيران للأجزاء الأخرى من المبني.



وتحاول السلطات المحلية اتخاذ ما يلزم بشأن الحريق، فيما لم يعلن بعد بشكل رسمي سبب هذا الحريق .

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