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الثلاثاء، 21-02-2023 11:37 ص

بعد زلزال تركيا الجديد.. لبنانيون وعراقيون يغادرون منازلهم - فيديو

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الوكيل الإخباري - هرع لبنانيون وعراقيون إلى مغادرة منازلهم والخروج إلى الشوارع؛ خوفاً على حياتهم، بعد شعورهم بالزلزال الجديد الذي وقع بولاية هطاي جنوب تركيا وشعر به سكان عدد من الدول.

وسارع السكان لمغادرة منازلهم والمكوث في الشوارع والسيارات لبعض الوقت حتى انتهاء تأثيرات الزلزال الذي تسبب في وقوع قتلى ومصابين وتضرر عدة مبانٍ في تركيا وسوريا.

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وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط مما قد يزيد من تأثيره على مستوى الأرض؛ حيث بلغت قوته 6.3 درجة وكان مركزه قريباً من مدينة أنطاكية جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان والعراق.

 

 

 

 

 

 

 

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