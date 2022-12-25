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الأحد، 25-12-2022 04:52 م

بالفيديو.. طفلة تعلق داخل آلة بيع الألعاب في أستراليا

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الوكيل الإخباري - ارتدت خطة طفلة أسترالية تبلغ من العمر 4 سنوات لسرقة دمية من”آلة مخلب” بطريقة عسكية، حيث انتهى بها المطاف وهي محاصرة داخل الآلة.

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وقالت ميلاني بايك، والدة الطفلة إن بوبي حاولت سرقة دمية من الآلة بعد أن تحدتها شقيقتها التوأم، مشيرة إلى أن ابنتها تسللت إلى فتحة في الصندوق الزجاجي، لكنها لم تستطع معرفة كيفية الخروج.


وأضافت: “كانت الفتيات يلعبن في الخارج وفي الدقيقة التالية ركضت شقيقتها التوأم نحوي وقالت “أمي بوبي عالق في الآلة”.


وتظهر اللقطات المصورة، الفتاة بين كومة من الألعاب وهي تضرب بقوة على الزجاج بعد أن فشلت من الخروج من الآلة.


ويمكن سماع والدتها وهي تصرخ وتكافح من أجل احتواء ضحكها: “كيف سنخرجك!”.

 

 

روسيا اليوم 

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